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Rampur News: अखिलेश और आजम खां की तस्वीर वाले विवादित बैनरों से बढ़ी सियासी हलचल

Tue, 22 Sep 2026 02:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 02:06 AM IST
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Controversial banners featuring images of Akhilesh and Azam Khan have sparked a political stir.
रामपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच रामपुर में रातोंरात लगे विवादित बैनरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खां समेत सपा नेताओं की तस्वीरों वाले बैनरों में आपत्तिजनक इबारत लिखे जाने के बाद सोमवार को सपाई डीएम-एसपी कार्यालय पहुंचे। सपा नेताओं ने इसे पार्टी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश बताते हुए बैनर लगाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।
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रविवार की रात अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर सामने आने की खबरें आईं। पोस्टरों में अखिलेश यादव, आजम खां की तस्वीरों के साथ सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर आरोपात्मक नारे लिखे गए।
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पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति ने लगवाए, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। यह पोस्टर रविवार की आधी रात में लगाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद सपा नगर जिलाध्यक्ष अजय सागर, नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिम राजा की ओर से डीएम-एसपी को ज्ञापन दिया गया।
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सपा नेताओं के अनुसार, रविवार की रात सिविल लाइंस क्षेत्र में कई स्थानों पर विवादित बैनर लगाए गए। बैनरों पर अखिलेश यादव, आजम खां, वीरपाल सिंह यादव और सर्वेश यादव की तस्वीरें थीं। इन पर सपा नेताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं।
सुबह बैनर सामने आने के बाद मामले ने तब राजनीतिक रूप ले लिया, जब सपा नेताओं ने एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। सपाइयों के अनुसार शहर में चार स्थानों सिविल लाइंस थाना, रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर आजम खां की तस्वीर वाले विवादित फ्लैक्स लगाए गए थे।
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सफेद गाड़ी से पहुंचे थे लोग
सपा नगर अध्यक्ष की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बैनर सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से आए तीन-चार अज्ञात लोगों ने लगाए। वाहन का नंबर भी ज्ञापन में दर्ज किया गया है। सपाइयों ने पुलिस से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान करने की मांग की है।

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रात के वक्त माहौल बिगाड़ने के लिए सपा के खिलाफ सिविल लाइंस क्षेत्र में विवादित पोस्टर लगाए गए थे। जानकारी मिलने के बाद रात में ही आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटवा दिया था। कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। -अजय सागर, जिलाध्यक्ष, सपा
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