Rampur News: अखिलेश और आजम खां की तस्वीर वाले विवादित बैनरों से बढ़ी सियासी हलचल

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रविवार की रात अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर सामने आने की खबरें आईं। पोस्टरों में अखिलेश यादव, आजम खां की तस्वीरों के साथ सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर आरोपात्मक नारे लिखे गए।पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति ने लगवाए, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। यह पोस्टर रविवार की आधी रात में लगाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद सपा नगर जिलाध्यक्ष अजय सागर, नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिम राजा की ओर से डीएम-एसपी को ज्ञापन दिया गया।सपा नेताओं के अनुसार, रविवार की रात सिविल लाइंस क्षेत्र में कई स्थानों पर विवादित बैनर लगाए गए। बैनरों पर अखिलेश यादव, आजम खां, वीरपाल सिंह यादव और सर्वेश यादव की तस्वीरें थीं। इन पर सपा नेताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं।सुबह बैनर सामने आने के बाद मामले ने तब राजनीतिक रूप ले लिया, जब सपा नेताओं ने एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। सपाइयों के अनुसार शहर में चार स्थानों सिविल लाइंस थाना, रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर आजम खां की तस्वीर वाले विवादित फ्लैक्स लगाए गए थे।0000सफेद गाड़ी से पहुंचे थे लोगसपा नगर अध्यक्ष की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बैनर सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से आए तीन-चार अज्ञात लोगों ने लगाए। वाहन का नंबर भी ज्ञापन में दर्ज किया गया है। सपाइयों ने पुलिस से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान करने की मांग की है।0000रात के वक्त माहौल बिगाड़ने के लिए सपा के खिलाफ सिविल लाइंस क्षेत्र में विवादित पोस्टर लगाए गए थे। जानकारी मिलने के बाद रात में ही आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटवा दिया था। कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। -अजय सागर, जिलाध्यक्ष, सपा