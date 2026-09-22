Rampur News: हब्शी हलवे की मिठास से महकेगा यूपी ट्रेड शो, जरी-जरदोजी बिखेरेगी रंग

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दूसरे जिलों से आने वाले कारोबारी और संभावित खरीदार रामपुर के उत्पादों से रूबरू होंगे, जिससे नए कारोबारी संपर्क, थोक बिक्री और आगे आपूर्ति के रास्ते खुलने की संभावना है। उद्योग विभाग ने जिले के सात कारोबारियों को स्टॉल आवंटित किए हैं। हब्शी हलवा रामपुर के लिए एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) के तहत चयनित है।ग्रेटर नोएडा में हर साल की तरह इस साल भी यूपी ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 29 सितंबर तक होने वाले ट्रेड शो को लेकर उद्योग विभाग ने अपने स्तर से तैयारियां की हैं। ट्रेड शो में कारोबारी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ नए बाजार की संभावनाएं भी तलाश सकेंगे।विभिन्न जिलों से आने वाले कारोबारी और खरीदार यहां उत्पादों को देखेंगे। ऐसे में रामपुर के कारोबारियों को उत्पादों की मांग, कीमत और बाजार की जरूरत को समझने के साथ नए कारोबारी संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है। उत्पाद पसंद आने पर आगे आपूर्ति और बिक्री के लिए कारोबार की संभावनाएं भी बन सकती हैं।रामपुर के हब्शी हलवे को ओडीओसी के तहत शामिल किया गया है। ट्रेड शो में इसकी बिक्री और उत्पादन से जुड़े कारोबारी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ जरी-जरदोजी और हाथ की कारीगरी से तैयार उत्पाद भी स्टॉलों पर रखे जाएंगे। इन उत्पादों के जरिये कारोबारी अपने मौजूदा बाजार के अलावा नए खरीदारों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे।मेंथा उत्पादों को भी ट्रेड शो में शामिल किया गया है। इससे मेंथा कारोबार से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों को दूसरे क्षेत्रों के कारोबारियों के सामने रखने का अवसर मिलेगा। अलग-अलग श्रेणी के उत्पादों के एक ही आयोजन में शामिल होने से रामपुर के कारोबारियों को अपने उत्पादों के लिए संभावित बाजार तलाशने का मौका मिलेगा।उद्योग विभाग ने रामपुर के सात कारोबारियों को ट्रेड शो में स्टॉल आवंटित किए हैं। कारोबारी अपने उत्पाद लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। स्टॉल पर उत्पादों के साथ उनकी कीमत, गुणवत्ता और उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी, ताकि इच्छुक खरीदार और कारोबारी सीधे संपर्क कर सकें।इनको आवंटित किया गया स्टॉलकारोबारीकारोबारअशरफ ट्रेडर्स-जरी पेचवर्कएजे हैंडीक्राफ्ट-ग्रासमेट कारपेटगुलशन वेलफेयर सोसाइटीहैंड एंब्राइडरीएमीगोजटेबल रनरनीरू मेंथोल-क्रिस्टल मेंथारेहान खांहब्शी हलवासुहेल अख्तरहब्शी हलवाहब्शी हलवे का लाइव किचन और पैक्ड स्वाद बनेगा आकर्षणखानपान की धरोहर को सहेजने के लिए शुरू की गई ''एक जिला एक व्यंजन'' (ओडीओसी) योजना के अंतर्गत रामपुर का शाही हब्शी हलवा देशी-विदेशी मेहमानों के स्वाद की पहली पसंद बनेगा। ट्रेड शो के फूड जोन में जिले के दो नामचीन प्रतिष्ठानों को जिम्मेदारी दी गई है। मैसर्स शाही मिठास के संचालक रेहान खां पैकेज्ड फूड श्रेणी में हब्शी हलवे के आकर्षक पैक प्रदर्शित करेंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय बायर्स इसे आसानी से खरीद सकें। वहीं, मैसर्स हकीम जी स्वीट्स के संचालक सुहैल अख्तर खां ट्रेड शो परिसर में लाइव किचन का संचालन करेंगे। यहां आगंतुकों के सामने पारंपरिक भट्ठी पर हलवा तैयार कर रामपुर के नवाबी जायके और समृद्ध पाक-कला का सीधा अनुभव कराया जाएगा।0000कड़ाही में घंटों पकता है हब्शी हलवा, तभी आता है खास स्वादरामपुर का हब्शी हलवा अपनी अलग रंगत, लचक और स्वाद के लिए पहचाना जाता है। इसे तैयार करने में सामग्री से ज्यादा अहम इसकी पकाने की पारंपरिक प्रक्रिया मानी जाती है। हलवे के लिए मैदा या गेहूं के आटे का मिश्रण तैयार कर बड़ी कड़ाही में धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसमें चीनी और घी को धीरे-धीरे मिलाया जाता है। मिश्रण को लगातार चलाते रहना पड़ता है, ताकि वह कड़ाही की तली में न लगे और एकसार पकता रहे। कारीगरों के अनुसार धीरे-धीरे पकने के साथ मिश्रण का रंग बदलकर गहरा भूरा होने लगता है। लगातार भूनने से इसमें चमक और खास लचक आती है। इसके बाद स्वाद और खुशबू के लिए इलायची तथा बादाम-काजू जैसे मेवे मिलाए जाते हैं। जब हलवा अच्छी तरह पककर कड़ाही छोड़ने लगे तो उसे ट्रे या थाली में निकालकर जमाया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे टुकड़ों में काटकर पैक किया जाता है। हब्शी हलवे की खासियत उसकी पकाने की प्रक्रिया में मानी जाती है। मिश्रण को धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाने के दौरान लगातार चलाया जाता है। इसी प्रक्रिया से हलवे में गहरा रंग, चमक और लचीली बनावट आती है।0000इको-फ्रेंडली क्राफ्ट, टेबल रनर और मेंथा के सजे अलग-अलग स्टॉलउपायुक्त उद्योग अनुराग यादव के अनुसार, प्रदर्शनी क्षेत्र में रामपुर की विविधता को दर्शाते हुए अन्य सेक्टरों के उद्यमियों को भी प्रमुख हॉलों में जगह मिली है। हॉल नंबर 10 में मैसर्स एजे हैंडीक्राफ्ट द्वारा पर्यावरण-अनुकूल ग्रास मैट और पारंपरिक कारपेट प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनकी यूरोपीय देशों में भारी मांग रहती है। होम फर्निशिंग श्रेणी के तहत हॉल नंबर 14 में मैसर्स एमीगोज टेबल रनर के नए डिजाइन पेश करेंगे। वहीं, औद्योगिक और फार्मास्युटिकल सेक्टर में जिले की पहचान मैसर्स नीरू मेंथॉल को हॉल नंबर 15 में स्टॉल मिला है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले मेंथा ऑयल और क्रिस्टल उत्पादों को वैश्विक केमिकल व एफएमसीजी कंपनियों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।000000यूपी ट्रेड फेयर का आयोजन 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। इसके लिए जिले से सात उत्पादक ग्रेटर नोएडा जाएंगे, जहां वह अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे। यहां पर देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं। रामपुर के उत्पादों की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकेगी। -अनुराग यादव, उपायुक्त उद्योग