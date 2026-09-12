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Rampur News: कैंटर की टक्कर में घायल महिला की इलाज के दौरान काटनी पड़ी टांग, चालक पर रिपोर्ट

Sat, 12 Sep 2026 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:05 AM IST
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Four relatives drowned in the river, three were rescued by villagers, a teenager was washed away.
टांडा। बीते सप्ताह तहसील गेट के पास हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल शाइस्ता परवीन की इलाज के दौरान टांग काटनी पड़ी। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन लेकर भाग गया था। घायल महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अब अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मोहल्ला भब्बलपुरी निवासी मोहम्मद शारिक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर की रात करीब 11 बजे वह अपनी पत्नी केसर जहां और बहन शाइस्ता परवीन के साथ आजादनगर स्थित परिचित के घर से पैदल घर लौट रहा था। तहसील गेट के पास प्याऊ के नजदीक पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने शाइस्ता परवीन को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी टांग बुरी तरह कुचल गई। चालक कैंटर लेकर भाग गया।
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परिजन शाइस्ता को सीएचसी टांडा ले गए, जहां से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें मुरादाबाद और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों को उनकी टांग काटनी पड़ी। शाइस्ता अभी अस्पताल में भर्ती हैं।
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भाई के मुताबिक, वह बहन के इलाज और तीमारदारी में व्यस्त होने के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका। अब तहरीर मिलने पर पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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