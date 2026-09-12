Rampur News: कैंटर की टक्कर में घायल महिला की इलाज के दौरान काटनी पड़ी टांग, चालक पर रिपोर्ट

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मोहल्ला भब्बलपुरी निवासी मोहम्मद शारिक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर की रात करीब 11 बजे वह अपनी पत्नी केसर जहां और बहन शाइस्ता परवीन के साथ आजादनगर स्थित परिचित के घर से पैदल घर लौट रहा था। तहसील गेट के पास प्याऊ के नजदीक पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने शाइस्ता परवीन को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी टांग बुरी तरह कुचल गई। चालक कैंटर लेकर भाग गया।परिजन शाइस्ता को सीएचसी टांडा ले गए, जहां से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें मुरादाबाद और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों को उनकी टांग काटनी पड़ी। शाइस्ता अभी अस्पताल में भर्ती हैं।भाई के मुताबिक, वह बहन के इलाज और तीमारदारी में व्यस्त होने के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका। अब तहरीर मिलने पर पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।