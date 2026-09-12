Rampur News: पिकअप की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक की मौत, चालक पर रिपोर्ट

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ग्राम सींगनी निवासी गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ सितंबर की दोपहर करीब 2:50 बजे उसका भाई गौरव बाइक से बंजरिया से सरावा जा रहा था। इसी दौरान पिकअप चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप को मौके पर ही पकड़ लिया गया।गंभीर हालत में गौरव को उपचार के लिए मुरादाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। तीन दिन बाद परिजन की तहरीर पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।