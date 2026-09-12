Rampur News: जिला अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत

विज्ञापन

मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के देवरनिया शुमाली के अड्डे का है। गांव निवासी अमीर अहमद की पत्नी रूबी आठ माह की गर्भवती थी। बीमारी के चलते रूबी को मुरसैना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। दो दिन इलाज के बाद भी महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने महिला को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही। कोई सुधार नहीं होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कुछ देर के बाद ही महिला की मौत हो गई।शुक्रवार दोपहर को परिजन मृतका का शव लेकर घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। मृतका के दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। परिजनों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार किया है। एडी हेल्थ आशु अग्रवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। इस मामले की जानकारी की जा रही है। संवाद