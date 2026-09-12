फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Aashiya died from a head injury; a case has been registered against her parents and two brothers.

Rampur News: सिर में चोट लगने से हुई थी आशिया की मौत, माता-पिता और दो भाइयों पर रिपोर्ट दर्ज

Sat, 12 Sep 2026 01:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Aashiya died from a head injury; a case has been registered against her parents and two brothers.
रामपुर। कोर्ट मैरिज करने वाली विवाहिता आशिया की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने पति की तहरीर पर विवाहिता के माता-पिता और दो भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन

मुरादाबाद के दलपतपुर निवासी हमजा दिल्ली के मालवीय नगर में रहकर काम करते हैं। करीब एक साल पहले उन्होंने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अजीतपुर निवासी आशिया बी से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली के मालवीय नगर में रह रहे थे। 18 अगस्त को आशिया बी दिल्ली से अपने मायके आई थीं। 20 अगस्त को उनकी मौत हो गई। मायके वालों ने पति को सूचना दिए बिना ही शव को भोट थाना क्षेत्र के अहमदनगर तराना स्थित पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
विज्ञापन

पत्नी की मौत की जानकारी मिलने पर हमजा दिल्ली से रामपुर पहुंचे। उन्होंने छह सितंबर को पुलिस को तहरीर देकर पत्नी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पति का आरोप था कि कोर्ट मैरिज करने से नाराज मायके वालों ने आशिया बी की हत्या कर दी और बिना उसे सूचना दिए शव को दफना दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पति की तहरीर पर मृतका के पिता हबीब अहमद और मां समीना बेगम, भाई अलीशान व फैजुल्लरहमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सीओ सिटी का कहना है कि इस मामले में मृतका के परिजनों का कहना है कि घर में सोते वक्त सिर पर पत्थर गिर गया था, जिसकी वजह से आशिया की मौत हो गई। पुलिस हत्या के आरोपों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed