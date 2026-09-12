फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Woman and unborn baby die during childbirth in Dadhiyal.

Rampur News: दढ़ियाल में प्रसव के दौरान महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत

Sat, 12 Sep 2026 01:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Woman and unborn baby die during childbirth in Dadhiyal.
दढ़ियाल। टांडा-बाजपुर मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पर परिजनों ने नाराजगी जताई। हालांकि, बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
विज्ञापन

मोहब्बत नगर निवासी हाकिम अली ने बृहस्पतिवार शाम प्रसव पीड़ा होने पर अपनी 35 वर्षीय पत्नी फिरदौस को टांडा-बाजपुर मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के मुताबिक, भर्ती कराने के बाद अस्पताल में उसका उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान फिरदौस की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई।
विज्ञापन

परिजनों ने अस्पताल के प्रति नाराजगी जताई। जेठ कासिम अली ने बताया कि उपचार के दौरान फिरदौस की हालत लगातार बिगड़ती गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। फिरदौस के दो बच्चे हैं। सीएमओ डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। घटना की जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed