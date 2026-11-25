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शहर निवासी आसिम ने बताया कि 16 नवंबर को उसकी पत्नी अस्पताल गई थी, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। आसिम का आरोप है कि उसका साला जलीस उसकी पत्नी और बेटी को अपने साथ ले गया है। 17 नवंबर को पत्नी के फोन से कॉल आई, जिसमें उसने मेरठ में होने और बेटी के साथ होने की जानकारी दी। काफी तलाश के बाद आसिम ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जलीस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद