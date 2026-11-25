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रऊफ खां का आरोप है कि करीब दो साल पहले परवेज खां ने उन्हें दस लाख रुपये में मकान बेचने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने परवेज खां और उसके साथियों को बतौर बयाना चार लाख रुपये दिए थे। एक साल बाद बैनामा कराने और शेष छह लाख रुपये देने पर सहमति बनी थी। पीड़ित का आरोप है कि एक साल बाद परवेज खां और गुफरान ने बैनामा नहीं कराया और दबाव बनाने पर मारपीट की। आरोपियों ने आरोपों को झूठा बताया है। कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद



शाहबाद। मकान का सौदा कर बैनामा न कराने और रुपये वापस न देने के आरोप में दो नामजद समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। पीड़ित रऊफ खां मूकबधिर हैं।