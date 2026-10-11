Rampur News: धरना प्रदर्शन कर रहीं आशा संगिनी ने बनाई लखनऊ कूच करने की रणनीति

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वक्ताओं ने सरकार द्वारा आशा-संगिनियों को अनदेखा कर सारा श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने पर भी रोष जताया। कहा कि शीघ्र ही लखनऊ कूच किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पुरजोर तरीके से पहुंचाई जाएगी। विज्ञापन







धरना-प्रदर्शन में किरन गंगवार, कमलेश कुमारी, ममता देवी, चांद मुन्नी, आशा देवी, जसवीर कौर, राखी यादव, प्रीति यादव, श्यामा कुमारी, परमजीत कौर, चंद्रकली शर्मा आदि मुख्य थीं। वक्ताओं ने सरकार द्वारा आशा-संगिनियों को अनदेखा कर सारा श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने पर भी रोष जताया। कहा कि शीघ्र ही लखनऊ कूच किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पुरजोर तरीके से पहुंचाई जाएगी।धरना-प्रदर्शन में किरन गंगवार, कमलेश कुमारी, ममता देवी, चांद मुन्नी, आशा देवी, जसवीर कौर, राखी यादव, प्रीति यादव, श्यामा कुमारी, परमजीत कौर, चंद्रकली शर्मा आदि मुख्य थीं।

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बिलासपुर। नगर में शनिवार को आशा एवं संगिनी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को अनिश्चितकाल तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। 18वें दिन शनिवार को अवकाश के बावजूद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर धरना-प्रदर्शन जारी रखा। साथ ही एलान किया कि सभी कार्यकर्ता जल्द ही लखनऊ कूच करेंगी। सुबह करीब दस बजे कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और परिसर के मुख्य भवन के गेट पर धरना देकर बैठ गईं। इसके बाद उन्होंने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं के गेट पर बैठने से वहां मरीजों की आवाजाही आज भी बंद रही। पूरे दिन अस्पताल में उनके नारे गूंजते रहे। धरनास्थल पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें अपना आंदोलन आज समाप्त करना था, लेकिन शासन-प्रशासन ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए उनका धरना अब अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा, जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती।