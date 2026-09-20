Rampur News: वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

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उन्होंने कहा कि एक ही चेकिंग आईडी को कई मोबाइल फोन में लॉग इन कर बिलासपुर रोड पर महिला थाने से रोडवेज तक कई स्थानों पर चेकिंग दिखाई जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कहा कि चेकिंग आईडी के लॉगइन रिकॉर्ड के साथ संबंधित मोबाइल डिवाइस की भी जांच कराई जाए। आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष दरबारीलाल शर्मा ने भी पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। इस दौरान बाल किशोर पांडेय, विशेष पांडेय, बाबुराम , मनोज कुमार, पवन सिंह, राजेश यादव, मुस्तकीम, रहीस अहमद, इकरार अहमद, अरविंद शर्मा आदि मौजूद रहे।