Raebareli News: गंगा स्नान के लिए निकला युवक लापता

विज्ञापन





अरुण ने घाट का वीडियो मोबाइल स्टेटस पर लगाया है। शुक्रवार सुबह नौ बजे उनका मोबाइल कुछ देर के लिए स्विच ऑन हुआ। इससे उनके सकुशल होने की उम्मीद जगी है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुधीर पांडेय ने बताया कि पत्नी रेशमा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

विज्ञापन

सरेनी। फतेहपुर के हुसेनगंज क्षेत्र निवासी अरुण कुमार (35) बृहस्पतिवार सुबह गंगा स्नान की बात कहकर गेगासो गंगाघाट गए थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। शुक्रवार सुबह घाट के सार्वजनिक शौचालय के पास उनकी बाइक खड़ी मिली। बाइक में चाबी लगी थी और सीट पर पॉलीथिन में पैंट रखी थी। इससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है।