Raebareli News: पंखे में उतरे करंट से तीन लोग झुलसे

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गांव निवासी राजबहादुर (50) की बड़ी बेटी पारुल (28) की शादी सिद्धार्थनगर जिले में हुई है। वह रक्षाबंधन पर मायके आई हुई थीं। मंगलवार सुबह करीब सात बजे पूजा करने के बाद पारुल घर में लगे फर्राटा पंखे को हटाने के लिए उठाने लगीं। इसी दौरान पंखे में उतरे करंट की चपेट में आकर वह उससे चिपक गईं। बेटी को करंट लगा देखकर पिता राजबहादुर उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। चीख-पुकार सुनकर 22 वर्षीय छोटी बेटी प्राची मौके पर पहुंची।उन्होंने भी पारुल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गईं। परिजनों ने किसी तरह डंडे की मदद से बिजली का तार हटाकर तीनों को अलग किया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से तीनों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाकर भर्ती कराया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. नितिन शुक्ला ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद भी तीनों की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।