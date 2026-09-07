फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Three Nigerian youths sentenced to four years and three months in prison

Raebareli News: तीन नाइजीरियाई युवकों को चार वर्ष तीन माह का कारावास

Mon, 07 Sep 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 07 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Three Nigerian youths sentenced to four years and three months in prison
रायबरेली। करीब पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने तीन नाइजीरियाई नागरिकों को चार वर्ष तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। तीनों पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों और युवकों को प्रेमजाल में फंसाने और महंगे उपहार भेजने के नाम पर रुपये ठगने का आरोप था।
विज्ञापन


22 दिसंबर 2021 को मिल एरिया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली से ओरोमा एतिशियानम, जुस्टिन और ननालू हायसिंथ को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पांच लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, तीन इंटरनेट मॉडम, एक राउटर, दो पासपोर्ट, दो सिमकार्ड और सोने के आभूषण समेत अन्य सामान बरामद हुआ था।
विज्ञापन


पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वे करीब दो साल पहले भारत आए थे। दिल्ली के पश्चिम विहार में जितेंद्र के घर में कार्यालय बनाकर ठगी करते थे। सोशल साइटों पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों और युवकों की तस्वीरें लगाते और चैटिंग के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद महंगे उपहार भेजने के नाम पर उनसे रुपये वसूलते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की जांच में मिल एरिया थाना क्षेत्र की एक युवती से 32 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। साथ ही तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दोष सिद्ध होने पर एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई।


ऐसे करते थे ठगी
जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल साइटों पर फर्जी पहचान बनाकर युवक-युवतियों से संपर्क करते थे। बातचीत के दौरान विश्वास कायम करने के बाद उन्हें प्रेमजाल में फंसाते और फिर महंगे उपहार भेजने, कस्टम ड्यूटी या अन्य शुल्क के नाम पर रुपये मांगते थे। पुलिस के अनुसार करीब दो साल तक यह गतिविधि चलती रही। मिल एरिया क्षेत्र की युवती से 32 लाख रुपये की ठगी के मामले की जांच के दौरान तीनों आरोपियों तक पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed