Raebareli News: रोहनिया में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:11 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
रोहनिया। हनुमानगंज बाजार में बुधवार रात शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार के अनुसार, आग से करीब चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
खिरोधरपुर गांव निवासी शैलेंद्र पटेल की हनुमानगंज बाजार में रेडीमेड कपड़ों व बेकरी की दुकान है। बुधवार शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात करीब दो बजे दुकान के अंदर चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पड़ोसी नंदू पटेल ने आग की लपटें देखकर शैलेंद्र को सूचना दी। इसके बाद आसपास के लोगों और ग्रामीणों ने पानी व बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
आग से दुकान में रखे दो डीप फ्रीजर, पांच हजार रुपये की कोल्ड ड्रिंक, काउंटर में रखे 6500 रुपये नकद और रेडीमेड कपड़े जल गए। दुकानदार ने बताया कि आग से उनका रोजगार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। सलोन सीओ यादुवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
खिरोधरपुर गांव निवासी शैलेंद्र पटेल की हनुमानगंज बाजार में रेडीमेड कपड़ों व बेकरी की दुकान है। बुधवार शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात करीब दो बजे दुकान के अंदर चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पड़ोसी नंदू पटेल ने आग की लपटें देखकर शैलेंद्र को सूचना दी। इसके बाद आसपास के लोगों और ग्रामीणों ने पानी व बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
विज्ञापन
आग से दुकान में रखे दो डीप फ्रीजर, पांच हजार रुपये की कोल्ड ड्रिंक, काउंटर में रखे 6500 रुपये नकद और रेडीमेड कपड़े जल गए। दुकानदार ने बताया कि आग से उनका रोजगार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। सलोन सीओ यादुवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन