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Raebareli News: गेंगासो पुल पर ट्रक भिड़े, यातायात ठप

Fri, 16 Oct 2026 01:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 16 Oct 2026 01:14 AM IST
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Trucks collide on Gengaso bridge; traffic brought to a standstill
गेगासो गंगा पुल पर ट्रक खराब होने के बाद लगा जाम। 
सरेनी। बांदा-बहराइच हाईवे पर गेंगासो गंगा पुल पर बृहस्पतिवार तड़के करीब चार बजे दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रक पुल पर तिरछे खड़े हो गए। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात ठप हो गया। पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रकों को हटवाया। करीब सात घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका।
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हादसा फतेहपुर जिले में असनी पुलिस चौकी के पास हुआ। इसके चलते रायबरेली की ओर दो सड़का से लेकर फतेहपुर के सात मील तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोनों जिलों की पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रकों के पुल पर तिरछे खड़े होने के कारण सफलता नहीं मिली।
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सुबह करीब 10 बजे हाइड्रा मशीन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया गया। इसके बाद सुबह 11 बजे यातायात बहाल हो सका। इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीओ सुजीत राय ने बताया कि फतेहपुर जिले की सीमा में दो ट्रकों की भिड़ंत हुई थी, जिससे जाम लग गया था।
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