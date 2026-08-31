Raebareli News: केबल बाॅक्स जलने से आठ घंटे बिजली गुल

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विद्युत उपकेंद्र जगतपुर से थुलरई, कैनाल, उमरी, पारी, झकरासी, टाउन फीडर निकले हैं। इन फीडरों से जगतपुर, लक्ष्मणपुर, साईपुर, मनोहरगंज, नबाबगंज, धोबहा, भीख, हेवतहा नेवढि़या, उमरी, सिद्धौर, कल्यानपुर, जमोड़ी, कूड़, जिंगना, पूरे झाम सिंह, तिवारीपुर समेत 150 से ज्यादा गांवों को बिजली की आपूर्ति होती है।अमावां ट्रांसमिशन से उपकेंद्र के लिए आने वाली 33 केवी लाइन में सुबह पांच बजे मलिकमऊ के पास केबल बॉक्स जल गया। इससे बिजली गुल हो गई। उपभोक्ता रमेश कुमार, प्रमोद कुमार, रामप्रसाद, शिवशंकर ने बताया कि बिजली नहीं आने से सुबह पेयजल समस्या से जूझना पड़ा। दोपहर एक बजे बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। अवर अभियंता चंद्रेश पटेल ने बताया कि केबल बॉक्स जलने से बिजली बंद हो गई थी।