Raebareli News: गोला फेंकने में फूल सिंह व ट्रिपल जंप में छाए आदित्य
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 10 Oct 2026 12:35 AM IST
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रायबरेली। माध्यमिक विद्यालयीय खेलकूद के अंतर्गत शुक्रवार को दो दिवसीय 75वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। लालगंज के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना स्थित मैदान में अंतरराष्ट्रीय एथलीट पद्मश्री सुधा सिंह ने उद्घाटन किया। प्रथम दिवस विभिन्न आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
सीनियर बालकों की 400 मीटर दौड़ में अमन प्रथम, मोहम्मद राजा द्वितीय, 100 मीटर दौड़ में शिवम प्रथम, अमित द्वितीय, ट्रिपल जंप में आदित्य प्रथम, ओमजी द्वितीय, 800 मीटर दौड़ में अरुण प्रथम, कन्हैयालाल द्वितीय,गोला फेंक में फूल सिंह प्रथम व अरुण कुमार द्वितीय स्थान पर रहे।
रिले रेस में लालगंज टीम प्रथम, सलोन टीम दूसरे एवं ऊंचाहार टीम तीसरे स्थान पर रही। जूनियर बालकों की 800 मीटर दौड़ में शेखर प्रथम, अभिषेक द्वितीय, में शुभम प्रथम, अजीत कुमार द्वितीय, गोला फेंक में सत्यम सिंह प्रथम, विनय सिंह दूसरे व रिले रेस में गौरा टीम प्रथम व लालगंज टीम द्वितीय स्थान पर रही।
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सब-जूनियर वर्ग बालकों की 100 मीटर दौड़ में राज को प्रथम, ऋषभ सिंह को दूसरा, 600 मीटर दौड़ में अर्पित सिंह को प्रथम, राजपाल को द्वितीय, गोला फेंक में वीर सिंह को प्रथम, वंश कुमार को द्वितीय, , 400 मीटर दौड़ में अभिषेक यादव को प्रथम, राजपाल को द्वितीय , 200 मीटर दौड़ में राज को प्रथम, शुभम को द्वितीय, स्थान मिला। रिले रेस में लालगंज टीम ने प्रथम, गौरा टीम ने द्वितीय तथा सदर टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालिकाओं की 400 मीटर दौड़ में खुशी प्रथम, पल्लवी द्वितीय, गोला फेंक में गरिमा प्रथम, काजल द्वितीय, त्रिकूद में प्राची प्रथम, प्रियांशी द्वितीय, 800 मीटर दौड़ में काजल प्रथम, नेहा द्वितीय स्थान पर रहीं।
रिले रेस में लालगंज प्रथम, सलोन दूसरे, जूनियरबालिकाओं की 400 मीटर दौड़ में अनामिका प्रथम, राखी द्वितीय, गोला फेंक में विधि शुक्ला प्रथम, वर्षा द्वितीय, ट्रिपल जंप में मंगल प्रथम, कामिनी द्वितीय, 800 मीटर दौड़ में रोशनी प्रथम, नीतू द्वितीय व रिले रेस में गौरा टीम को प्रथम, लालगंज को दूसरा स्थान मिला। सब-जूनियर बालिका की 600 मीटर दौड़ में प्रियांशी प्रथम, सना द्वितीय व 400 मीटर दौड़ में सोनम प्रथम व सना द्वितीय रहीं।
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सीनियर बालकों की 400 मीटर दौड़ में अमन प्रथम, मोहम्मद राजा द्वितीय, 100 मीटर दौड़ में शिवम प्रथम, अमित द्वितीय, ट्रिपल जंप में आदित्य प्रथम, ओमजी द्वितीय, 800 मीटर दौड़ में अरुण प्रथम, कन्हैयालाल द्वितीय,गोला फेंक में फूल सिंह प्रथम व अरुण कुमार द्वितीय स्थान पर रहे।
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रिले रेस में लालगंज टीम प्रथम, सलोन टीम दूसरे एवं ऊंचाहार टीम तीसरे स्थान पर रही। जूनियर बालकों की 800 मीटर दौड़ में शेखर प्रथम, अभिषेक द्वितीय, में शुभम प्रथम, अजीत कुमार द्वितीय, गोला फेंक में सत्यम सिंह प्रथम, विनय सिंह दूसरे व रिले रेस में गौरा टीम प्रथम व लालगंज टीम द्वितीय स्थान पर रही।
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सब-जूनियर वर्ग बालकों की 100 मीटर दौड़ में राज को प्रथम, ऋषभ सिंह को दूसरा, 600 मीटर दौड़ में अर्पित सिंह को प्रथम, राजपाल को द्वितीय, गोला फेंक में वीर सिंह को प्रथम, वंश कुमार को द्वितीय, , 400 मीटर दौड़ में अभिषेक यादव को प्रथम, राजपाल को द्वितीय , 200 मीटर दौड़ में राज को प्रथम, शुभम को द्वितीय, स्थान मिला। रिले रेस में लालगंज टीम ने प्रथम, गौरा टीम ने द्वितीय तथा सदर टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालिकाओं की 400 मीटर दौड़ में खुशी प्रथम, पल्लवी द्वितीय, गोला फेंक में गरिमा प्रथम, काजल द्वितीय, त्रिकूद में प्राची प्रथम, प्रियांशी द्वितीय, 800 मीटर दौड़ में काजल प्रथम, नेहा द्वितीय स्थान पर रहीं।
रिले रेस में लालगंज प्रथम, सलोन दूसरे, जूनियरबालिकाओं की 400 मीटर दौड़ में अनामिका प्रथम, राखी द्वितीय, गोला फेंक में विधि शुक्ला प्रथम, वर्षा द्वितीय, ट्रिपल जंप में मंगल प्रथम, कामिनी द्वितीय, 800 मीटर दौड़ में रोशनी प्रथम, नीतू द्वितीय व रिले रेस में गौरा टीम को प्रथम, लालगंज को दूसरा स्थान मिला। सब-जूनियर बालिका की 600 मीटर दौड़ में प्रियांशी प्रथम, सना द्वितीय व 400 मीटर दौड़ में सोनम प्रथम व सना द्वितीय रहीं।