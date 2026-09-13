Raebareli News: जर्जर सड़क से लोग परेशान, प्रदर्शन

विज्ञापन

मैनूपुर गांव वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सड़क की बदहाली को लेकर चर्चित रहा था। उस समय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया था। चुनाव के बाद सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया गया, लेकिन दो साल बाद भी हालात जस के तस हैं।ग्रामीण कौशल किशोर मिश्रा, अंबिका प्रसाद मिश्रा, विवेक सिंह, शिवलोचन और मदन तिवारी ने बताया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे के बावजूद सड़क की तस्वीर नहीं बदली। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क की जल्द मरम्मत कराकर आवागमन सुगम कराने की मांग की है।