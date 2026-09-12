Raebareli News: आश्रम पद्धति स्कूल के बड़े बाबू निलंबित

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आश्रम पद्धति स्कूल के बच्चों ने नौ सितंबर की रात अव्यवस्थाओं के खिलाफ नाराज होकर बछरावां में प्रदर्शन किया था। जिला प्रशासन ने किसी तरह छात्रों के गुस्से को शांत कराया। एसडीएम महराजगंज और सीओ ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की।छात्रों से बात करके उनकी समस्याओं को जाना। छात्रों ने विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक बृजेश कुमार प्रजापति के व्यवहार व कार्यप्रणाली के संबंध में शिकायतें की। छात्रों का आरोप था कि वे उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। उन्हें दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध नहीं कराई जाती है।वरिष्ठ सहायक पर कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया।जांच रिपोर्ट मिलते ही समाज कल्याण अधिकारी ने वरिष्ठ सहायक बृजेश कुमार प्रजापति को छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार करने, दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध न कराने और विद्यालय संबंधी समस्याओं को लेकर छात्रों से अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के मामले में निलंबित कर दिया।जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि वरिष्ठ सहायक को निलंबित कराकर विभागीय जांच शुरू करा दी गई है। विभागीय जांच के लिए उप निदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित किया गया है।