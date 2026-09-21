Raebareli News: बुजुर्ग दुकानदार से 900 रुपये लूटे, सिर फोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 21 Sep 2026 12:56 AM IST
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लालगंज। मूंगफली खरीदने के बहाने रविवार को दो युवकों ने एक बुजुर्ग दुकानदार की सदरी से 900 रुपये चुरा लिए। जब दुकानदार ने उनका पीछा किया तो युवकों ने ईंट से उनके सिर पर वार कर दिया। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए।
चिमनामऊ निवासी 70 वर्षीय शिवशंकर की रायबरेली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास मूंगफली की थोक दुकान है। रविवार देर शाम वह अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान दो युवक मूंगफली खरीदने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचे। शिवशंकर जब मूंगफली तौल रहे थे, तभी एक युवक ने उनकी सदरी की जेब से 900 रुपये निकाल लिए। रुपये लेकर दोनों युवक वहां से भाग गए। बुजुर्ग दुकानदार ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू किया।
पुलिस कार्रवाई युवक अपने घर स्टेशन रोड पहुंच चुके थे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने शिवशंकर के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। हमले में शिवशंकर लहूलुहान हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ सुजीत राय ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह से जानकारी मांगी गई है और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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चिमनामऊ निवासी 70 वर्षीय शिवशंकर की रायबरेली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास मूंगफली की थोक दुकान है। रविवार देर शाम वह अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान दो युवक मूंगफली खरीदने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचे। शिवशंकर जब मूंगफली तौल रहे थे, तभी एक युवक ने उनकी सदरी की जेब से 900 रुपये निकाल लिए। रुपये लेकर दोनों युवक वहां से भाग गए। बुजुर्ग दुकानदार ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू किया।
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पुलिस कार्रवाई युवक अपने घर स्टेशन रोड पहुंच चुके थे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने शिवशंकर के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। हमले में शिवशंकर लहूलुहान हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ सुजीत राय ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह से जानकारी मांगी गई है और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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