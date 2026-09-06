Raebareli News: हाथ में काली पट्टी बांध स्कूल में किया शिक्षण कार्य

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अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से काली पट्टी बांधकर टीईटी का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया गया था, जिस पर संगठन की जिला इकाई और सभी ब्लाक इकाइयों के नेतृत्व में शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र यादव ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी थोपा जाना बिलकुल भी न्यायोचित नहीं है। अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से काली पट्टी बांधकर टीईटी का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया गया था, जिस पर संगठन की जिला इकाई और सभी ब्लाक इकाइयों के नेतृत्व में शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र यादव ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी थोपा जाना बिलकुल भी न्यायोचित नहीं है।

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रायबरेली। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मुद्दे को लेकर शिक्षक दिवस पर शनिवार को जिलेभर में अध्यापकों का आक्रोश देखने को मिला। सभी विद्यालयों में शिक्षक दिवस तो मनाया गया, लेकिन जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए शिक्षण कार्य किया।