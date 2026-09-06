Raebareli News: पुणे शहर में करंट लगने से युवक की मौत

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खीरों। पुणे शहर में काम करने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। शुक्रवार रात शव गांव पहुंचा, तो घर वालों में मातम पसर गया। सलीमापुर गांव निवासी सुमित कुमार (18) महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी करते थे। तीन सितंबर को सुमित फ्रीजर से पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। इससे उसकी मौत हो गई। गांव के ही गोलू ने घटना की जानकारी घर वालों को दी। शनिवार सुबह परिजनों ने गेंगासो गंगा घाट पर सुमित का अंतिम संस्कार कर किया। मृतक के छोटे भाई अमित व अनुज, मां ओकवती और पिता देवीशंकर का रो-रोकर हाल बेहाल है।