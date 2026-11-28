विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विभिन्न क्षेत्रों से आए जोड़ों में शिवगढ़ के 90, महराजगंज के 75, बछरावां के 110, नगर पंचायत शिवगढ़ के 18, नगर पंचायत बछरावां के 10 और नगर पंचायत महराजगंज के 02 जोड़े शामिल थे।इस अवसर पर मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि यह दिन सभी नवविवाहित जोड़ों के जीवन में नई खुशियों, आशाओं और संकल्पों का शुभारंभ है। उन्होंने बछरावां विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शिवगढ़, महराजगंज और बछरावां की बेटियों के हाथ पीले होते देखना हम सभी के लिए गर्व और प्रसन्नता का क्षण बताया।मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अंजूलता ने बताया कि आज के आयोजन में 305 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सभी नवविवाहित जोड़ों को शासन द्वारा निर्धारित विवाह अनुदान और गृहस्थी की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है।इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह, डीडीओ वर्षा सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महिमा, मुकेश सिंह और आशीष पांडेय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।