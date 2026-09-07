Pratapgarh News: स्विच बोर्ड में प्लग लगा रही महिला झुलसी, मौत

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पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रसुलहा में पंखे का प्लग स्विच बोर्ड में लगाते समय करंट से झुलसी महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई। रसुलहा निवासी राधेश्याम पाल की पत्नी गीता (42) रविवार की सुबह करीब दस बजे बिजली के स्विच बोर्ड में लगा रहीं थी। अचानक करंट का झटका लगने से वह झुलसकर गिर गई। आनन फानन में परिजन सीएचसी पट्टी ले गए। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका के दो बेटा व एक बेटी है। पति रोजी-रोटी के लिए मुंबई में रहता है। मौत की सूचना पर पति मुंबई से रवाना हुए। परिजनों ने बताया कि पति के पहुंचने पर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।