Pratapgarh News: मवेशी चराने गए बालक की गड्ढे में डूबने से मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
क्षेत्र के बूढेपुर निवासी मुकेश कुमार का 12 वर्षीय बेटा लक्ष्य रविवार की दोपहर करीब दो बजे मवेशी चराने बकुलाही नदी की तरफ गया था। बालक के घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। ग्रामीणों के साथ परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। नदी के समीप गड्ढे में बालक का शव उतराता देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर शव को गड्ढे से बाहर निकाला। बेटे की मौत से मां शशि का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन