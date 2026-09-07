Pratapgarh News: मवेशी चराने गए बालक की गड्ढे में डूबने से मौत

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क्षेत्र के बूढेपुर निवासी मुकेश कुमार का 12 वर्षीय बेटा लक्ष्य रविवार की दोपहर करीब दो बजे मवेशी चराने बकुलाही नदी की तरफ गया था। बालक के घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। ग्रामीणों के साथ परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। नदी के समीप गड्ढे में बालक का शव उतराता देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर शव को गड्ढे से बाहर निकाला। बेटे की मौत से मां शशि का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।