Pratapgarh News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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बेती मार्ग पर ई-रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएचसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ कुंडा शिव नारायण वैस ने बताया कि पिता की तहरीर पर ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है। विज्ञापन

बेती मार्ग पर ई-रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएचसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ कुंडा शिव नारायण वैस ने बताया कि पिता की तहरीर पर ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है।

हथिगवां थाना क्षेत्र के बेती मार्ग के समीप ई-रिक्शा की टक्कर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर देवीगढ़ निवासी ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कदमपुर निवासी रामनाथ प्रजापति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार की शाम करीब साढ़े सात बजे बेटा सागर डेयरी पर दूध देने बाइक से जा रहा था।