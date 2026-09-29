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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   The BJP has a history of a long journey of service to the nation: Ramesh Singh

राष्ट्रसेवा की लंबी यात्रा का इतिहास है भाजपा : रमेश सिंह

Tue, 29 Sep 2026 10:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 10:52 PM IST
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The BJP has a history of a long journey of service to the nation: Ramesh Singh
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह मंगलवार को पार्टी कार्यालय टेऊंगा पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा का इतिहास त्याग, संघर्ष, विचार और राष्ट्रसेवा की लंबी यात्रा का है।
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प्रदेश उपाध्यक्ष ने पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने जिन मूल्यों और विचारों के साथ संगठन की नींव रखी, उन्हीं विचारों को लेकर भाजपा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों में अपना स्थान बना चुकी है।
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संगठन का विस्तार केवल संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि विचारधारा के प्रति समर्पण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने से है। कहा कि भाजपा का वास्तविक सामर्थ्य उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता में निहित है। प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। उन्होंने बूथ को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने व संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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कार्यक्रम के समापन पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक अभय ओझा, बृजेश सौरभ, अनिल प्रताप सिंह, हरिओम मिश्र, ओम प्रकाश त्रिपाठी, अशोक मिश्र, नागेश प्रताप सिंह, शिव प्रकाश मिश्र सेनानी, राघवेंद्र शुक्ला, साधु दुबे, आशुतोष त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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