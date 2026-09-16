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Pratapgarh News: बिजली के खंभे में उतरा करंट, किशोर की मौत

Wed, 16 Sep 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:43 PM IST
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Teenager dies after coming into contact with live electric pole.
मृतक निखिल। फाइल फोटो
नगर कोतवाली क्षेत्र के दसियापुर में बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी एकत्रित की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
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दसियापुर निवासी रामलाल की स्थानीय बाजार में पान की दुकान है। 15 वर्षीय बेटा निखिल इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। बुधवार की सुबह सात बजे आपूर्ति ठप होने पर घर के बगल गणेश पंडाल में वह बिजली कनेक्शन के लिए खंभे से तार जोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली आ गई और वह चपेट में आकर नीचे गिर गया।
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परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। मृतक की छोटी बहन तनु भाई की मौत से बेसुध है। परिजन भी बिलखते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की।

मृतक निखिल। फाइल फोटो

मृतक निखिल। फाइल फोटो

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