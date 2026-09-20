फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   PhD students at IIIT will receive financial assistance to present research papers.

Pratapgarh News: ट्रिपलआईटी में पीएचडी छात्रों को शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

Sun, 20 Sep 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
PhD students at IIIT will receive financial assistance to present research papers.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) ने पीएचडी छात्रों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सहायता नीति मंजूर की है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देना और शोधार्थियों के कार्य को वैश्विक स्तर पर सामने लाना है।
विज्ञापन

शोधार्थी को अपने शोधपत्र का प्रथम लेखक होना और प्रस्तुति स्वयं करनी होगी। सम्मेलन में शोधपत्र भेजने से पहले निर्धारित समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ प्रस्ताव भेजना होगा। फिर डीन (रिसर्च एंड इनोवेशन अफेयर्स) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा। बैठक में सम्मेलन के चयन में पर्यवेक्षक की भूमिका पर भी चर्चा हुई। वित्तीय सहायता बढ़ाने पर भी विचार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed