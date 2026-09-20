Pratapgarh News: अव्यवस्था में कुंडा हरनामगंज स्टेशन अव्वल

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दो प्लेटफॉर्म पर छह हैंडपंप हैं लेकिन सभी खराब हैं। फुटओवरब्रिज नहीं है। अव्यवस्था में यह स्टेशन अव्वल दर्जे का है। यात्री शेड तक टूटे हैं। बैठने के लिए साफ-सुधरी जगह तक नहीं है।अमृत भारत योजना के तहत पुराने जर्जर भवन को ढहाकर आधुनिक स्टेशन बनाने का दावा कागजों में ही कैद है। न बिल्डिंग बनी न ही आधुनिक सुविधाएं मिलीं।इस स्टेशन से रोजाना करीब 1200 यात्रियों का आवागमन स्टेशन पर होता है। आठ जोड़ी ट्रेनों के ठहराव वाले इस स्टेशन पर सुविधाएं नाममात्र भी नहीं है। प्लेटफार्म बहुत नीचे होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को ट्रेन पर चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है। एक नंबर प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिए फुटओवरब्रिज तक नहीं है। रेलवे ट्रैक पार कर यात्री आवागमन करते हैं।इनसेट-क्या बोले लोग0 स्टेशन पर यात्रियों के लिए पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है। इससे खासी दिक्कत होती है। - सत्यम कुमार, कुंडवा भीट0 हैंडपंप खराब होने के कारण घर से पानी ले जाना पड़ता है। फुट ओवरब्रिज न होने से भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में दिक्कत होती है। - शिवम पाल, बाबूगंजवर्जनट्रैक दोहरीकरण के बाद स्टेशन का विस्तार होगा। विस्तार के कार्य में प्लेटफॉर्म बनाना भी शामिल है। डबल लाइन बिछाई जानी है। पीने के पानी के लिए वाटर बूथ तैयार कराया जाएगा। - जीतेंद्र कुमार गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक