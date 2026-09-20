Pratapgarh News: बत्ती गुल... फॉल्ट से रातभर अंधेरा

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बिजली विभाग की ओर से शहर में 24 घंटे व गांव में 18 घंटे का रोस्टर है। अभी बारिश की वजह से ब्रेकडाउन, ट्रांसफार्मर जलने व फुंकने की समस्या बनी रहती थी। तापमान बढ़ने से खपत भी बढ़ गई है। इससे लोकल फॉल्ट होने लगे हैं। फॉल्ट की समस्या शहर में सबसे ज्यादा है। इस वजह घंटों बिजली गुल हो रही है।रानीगंज डिवीजन के खाखापुर, पांडेयतारा, रानीगंज, तवंकलपुर, गौरा इन उपकेंद्रों से जुड़े गांवों में शाम होते ही बिजली गुल हो जाती है। रातभर में तीन से चार घंटे बिजली मिलना भी मुश्किल है। यही हाल चिलबिला उपखंड से जुड़े उपकेंद्रों का है।शनिवार की शाम इन उपकेंद्रों से जुड़े गांवों में शाम सात बजे बिजली गुल होने के बाद रात करीब 11 बजे आई। इसके बाद लोकल फॉल्ट की समस्या शुरू हो गई। लो वोल्टेज भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।वर्जन-क्षेत्र में बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की खामी होने पर टीम उसे दुरुस्त कर सप्लाई बहाल कराती है। इसके लिए टीमों को निर्देशित किया गया है। - अजय कुमार, एसडीओ