Pratapgarh News: आज से पांच केंद्रों पर होगी डीएलएड परीक्षा

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तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होगी। डायट प्राचार्य संजय कुशवाहा ने बताया कि जीआईसी, जीजीआईसी, जीआईसी शुकुलपुर, तिलक कॉलेज व पीबी इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

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जिले के पांच केंद्रों पर सोमवार से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। पहले दिन दो पालियों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बाल विकास और दूसरी पाली में दोपहर डेढ़ से साढ़े तीन बजे तक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय की परीक्षा होगी।