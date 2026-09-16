Pratapgarh News: जैन धर्म का पर्यूषण महापर्व शुरू, विश्व शांति की कामना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:38 PM IST
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जैन धर्म का पर्वराज पर्यूषण महापर्व बुधवार को विश्व शांति की कामना के साथ शुरू हो गया। कटरा मेदनीगंज और शहर के जैन मंदिरों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। दिगंबर जैन मंदिर में भगवान ऋषभनाथ का शांतिधारा महाभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। भगवान का 21 कलशों से अभिषेक किया गया। रतन जैन ने बताया कि उत्तम क्षमा धर्म श्रद्धालुओं को गलतियों के लिए क्षमा मांगने में मदद करता है। अगले नौ दिनों तक दशलक्षण धर्मों की पूजा जारी रहेगी। इस दौरान मोनू, गुड्डू, विनोद, रवि, सिताब, नगीना, सुनीता, सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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