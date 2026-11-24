विज्ञापन



उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में संविधान और लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। मतदाता सूची से नाम काटकर लोगों के वोट देने के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। यात्रा गांधी प्रतिमा से शुरू होकर हजरतगंज स्थित डॉ. आंबेडकर प्रतिमा पर समाप्त होगी। इस दौरान वेदांत तिवारी, मासूम हैदर, महेंद्र शुक्ला, रवि भूषण सिन्हा, अफजल खान, महालक्ष्मी और तनवीर खान मौजूद रहे।

विज्ञापन

अंबेडकर चौराहा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में मंगलवार को जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी ने कहा कि संविधान दिवस पर 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान रक्षा यात्रा निकाली जाएगी। इसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे। उन्होंने लखनऊ में निकाली जाने वाली यात्रा में शामिल होने की अपील की है।