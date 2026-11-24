Pratapgarh News: बाइक सवार महिला का बैग साइकिल में फंसा, गिरकर मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:22 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:22 PM IST
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रानीगंज के खुशहालगढ़ के पास सुबह करीब आठ बजे बाइक सवार महिला का पास से गुजरी साइकिल में बैग फंस गया। बैग खींचने के दौरान वह असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई।
सुजहा निवासी सुरेशचंद्र यादव इंदौर में रहते हैं। मंगलवार को पत्नी शीला यादव (36) बेटे नवनीत के साथ बाइक से मां बाराही देवी धाम स्टेशन जा रही थीं। उन्हें ट्रेन से इंदौर में रह रहे पति के पास जाना था।
खुशहालगढ़ के पास बगल से गुजर रही साइकिल में उनका बैग फंस गया। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ीं। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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सीओ रानीगंज प्रशांत राज ने बताया कि बाइक सवार महिला का बैग साइकिल के चक्के में फंस गया था। खींचने के दौरान वह नीचे गिर गई। जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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सुजहा निवासी सुरेशचंद्र यादव इंदौर में रहते हैं। मंगलवार को पत्नी शीला यादव (36) बेटे नवनीत के साथ बाइक से मां बाराही देवी धाम स्टेशन जा रही थीं। उन्हें ट्रेन से इंदौर में रह रहे पति के पास जाना था।
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खुशहालगढ़ के पास बगल से गुजर रही साइकिल में उनका बैग फंस गया। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ीं। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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सीओ रानीगंज प्रशांत राज ने बताया कि बाइक सवार महिला का बैग साइकिल के चक्के में फंस गया था। खींचने के दौरान वह नीचे गिर गई। जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।