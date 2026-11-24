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स्नान के लिए आधी रात ही बस, कार और अन्य वाहनों से श्रद्धालु पहुंचने लगे। सुबह होते-होते गंगा घाट पर पैर रखने की जगह तक नहीं रही। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने अपने तीर्थ पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी।मंदिर के पुजारी पंडित गंगा प्रसाद शुक्ला ने विधिवत मां की पूजा-अर्चना कराई। कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रलता जायसवाल और अधिशासी अधिकारी अतुल सिंह की ओर से रैन बसेरा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और प्रकाश की व्यवस्था कराई गई थी। गंगा घाट जाने वाले मार्गों पर भी रोशनी के इंतजाम किए गए थे।जगह-जगह पुलिस मुस्तैद रही। क्षेत्राधिकारी शिवनारायण वैश मानिकपुर पुलिस के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालते रहे। गंगा घाट पर जल पुलिस की भी तैनाती रही। बैरिकेडिंग के भीतर ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराया गया।शिविर में अपनों से मिले बिछड़े लोगमेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर पंचायत की ओर से भूले-बिसरे और चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। भूले-बिसरे शिविर में राकेश सोनकर, पहाड़ी सोनकर ने बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाया। चिकित्सा शिविर में सीएचसी कालाकांकर और पीएचसी मानिकपुर के चिकित्सक लगे रहे।