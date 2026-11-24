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लीलापुर थाना क्षेत्र के पूरे पांडेय पतुलकी निवासी चित्रभान सिंह (45), संदीप सिंह (34) और आदित्य सिंह (32) मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे एक बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पतुलकी निवासी सम्राट सिंह (15) और लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सादासई निवासी अनुराग सिंह (18) दूसरी बाइक से सामने की ओर से आ रहे थे।लीलापुर थाना के सगरा सुंदरपुर के समीप लक्ष्मणपुर रोड पर दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांचों बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था।आवाज सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे। पुलिस की मदद से सभी को ट्रॉमा सेंटर ले गए। यहां चिकित्सकों ने चित्रभान और संदीप को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल आदित्य और सम्राट को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अनुराग का ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।ट्रॉमा सेंटर में मची अफरातफरीदो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिजन गमजदा हो गए। देखते ही देखते लालगंज ट्रॉमा सेंटर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घरवाले घायलों को तलाशते रहे। कोई कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। मृतक के परिजनों को लोग ढांढ़स बंधाते रहे।वर्जन-दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हुई है। घायल बाइक सवारों का उपचार कराया जा रहा है। हादसे को लेकर दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। - राजीव द्विवेदी, सीओ लालगंज