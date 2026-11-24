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इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीप प्रवाहित किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने भजन, लोकगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर डीएम अभिषेक पांडेय, पूर्व सांसद रत्ना सिंह, सिंधुजा मिश्रा, सुमित सिंह, प्रमोद पांडेय, अनूप सिंह, मनीष सिंह और रवि जायसवाल मौजूद रहे। वहीं, मां बेल्हा देवी धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर पूजन-अर्चन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीप प्रवाहित किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने भजन, लोकगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर डीएम अभिषेक पांडेय, पूर्व सांसद रत्ना सिंह, सिंधुजा मिश्रा, सुमित सिंह, प्रमोद पांडेय, अनूप सिंह, मनीष सिंह और रवि जायसवाल मौजूद रहे। वहीं, मां बेल्हा देवी धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर पूजन-अर्चन किया।

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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को कालाकांकर स्थित राजभवन गंगा घाट पर भव्य दीपदान महोत्सव आयोजित किया गया। पूर्व सांसद रत्ना सिंह की ओर से आयोजित महोत्सव में 51 हजार दीप जलाए गए। दीपों की आभा से घाट जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा की।