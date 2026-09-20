Pratapgarh News: फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव

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सांगीपुर के पूरे सुदामा देऊम की रेशमा (35) की शादी 15 वर्ष पूर्व मेदनी का पुरवा निवासी राम सिंह के साथ हुई थी। शनिवार की सुबह करीब आठ बजे विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला।ससुरालियों ने घटना की जानकारी विवाहिता के परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विवाहिता की मां मझिला देवी का आरोप है कि दामाद शराब का सेवन करता है। अक्सर बेटी के साथ मारपीट करता था। बेटी ने कई बार फोन पर प्रताड़ित किए जाने की बात की थी।18 सितंबर को बेटी का फोन आया था। बेटी मायके आना चाहती थी। उसने जान का खतरा होने की बात बताई थी। रात होने के कारण बेटी को लाया नहीं जा सका। शनिवार को दामाद में फोन पर बेटी के मौत की सूचना दी। विवाहिता की मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है।वर्जन-शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के संबंध में मृतका के पति से पूछताछ जारी है। विवाहिता की मां की ओर से तहरीर दी गई है। - राजीव द्विवेदी, सीओ लालगंज