Pilibhit News: अभियान चलाकर समूह से जोड़ी जाएंगी महिलाएं

पीलीभीत। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिले में सात दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 28 सितंबर से चार अक्तूबर तक गांव-गांव महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग और समूहों से जुड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।अभियान के दौरान ऐसी महिलाओं को चिह्नित किया जाएगा, जो अभी तक किसी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं। समूहों से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और रोजगार से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की उपायुक्त वंदना ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर समूह की महिलाओं को जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाएं सशक्त हो सके। संवाद