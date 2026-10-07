Pilibhit News: वृद्ध सेवा संस्थान में बुजुर्गों का जाना हाल, पेंशन संबंधी शिकायत का कराया निस्तारण

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पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण क्रांति यशोदास ने बुधवार को वृद्ध सेवा संस्थान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में रह रहे 13 महिलाओं और चार पुरुषों समेत 17 वृद्धजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।सचिव ने बुजुर्गों से भोजन, रहने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में बातचीत की। उन्होंने वृद्धजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें फल तथा अन्य जरूरत की सामग्री भी वितरित की। निरीक्षण के दौरान वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई।बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखते हुए चिकित्सकों की मेडिकल टीम को संस्थान बुलाया गया। टीम ने वहां रह रहे वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। सचिव ने संस्थान की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बुजुर्गों से यह भी पूछा कि उन्हें समय से चिकित्सा सुविधा और दवाएं मिल रही हैं या नहीं।इसके बाद रसोईघर का निरीक्षण किया गया। यहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था देखने के साथ ही वृद्धजनों से खाने की गुणवत्ता और नियमित रूप से भोजन मिलने के संबंध में जानकारी ली गई। सचिव ने संबंधित कर्मचारियों से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।पेंशन की समस्या पर तत्काल संज्ञाननिरीक्षण के दौरान वृद्ध महिला मिथलेश ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित समस्या सचिव के सामने रखी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अरुण क्रांति यशोदास ने तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और समस्या का नियमानुसार निस्तारण कराने के निर्देश दिए।