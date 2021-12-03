फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Farmer commended for securing second place in the state sugarcane competition.

Pilibhit News: राज्य गन्ना प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने पर किसान को सराहा

Thu, 08 Oct 2026 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 08 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Farmer commended for securing second place in the state sugarcane competition.
कलीनगर। गन्ना उत्पादन में कलीनगर के बराही गांव निवासी किसान सुखदीप सिंह लाडी ने प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए घोषित राज्य गन्ना प्रतियोगिता के परिणाम में शीघ्र पौधा संवर्ग में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों और किसानों ने खुशी जाहिर की है। गन्ना एवं चीनी आयुक्त मिनिस्थी एस. के अनुसार राज्य गन्ना प्रतियोगिता के लिए सात वर्गों में कुल 1078 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें सुखदीप सिंह दूसरे स्थान पर रहे। सुखदीप की उपलब्धि से अन्य किसानों को भी उन्नत तरीके से खेती करने की प्रेरणा मिलेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed