Pilibhit News: राज्य गन्ना प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने पर किसान को सराहा

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कलीनगर। गन्ना उत्पादन में कलीनगर के बराही गांव निवासी किसान सुखदीप सिंह लाडी ने प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए घोषित राज्य गन्ना प्रतियोगिता के परिणाम में शीघ्र पौधा संवर्ग में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों और किसानों ने खुशी जाहिर की है। गन्ना एवं चीनी आयुक्त मिनिस्थी एस. के अनुसार राज्य गन्ना प्रतियोगिता के लिए सात वर्गों में कुल 1078 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें सुखदीप सिंह दूसरे स्थान पर रहे। सुखदीप की उपलब्धि से अन्य किसानों को भी उन्नत तरीके से खेती करने की प्रेरणा मिलेगी। संवाद