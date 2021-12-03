Pilibhit News: सिलाई कारखाने में युवकों पर लाठी-डंडों से हमला

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अबरार अली ने बताया कि बुधवार 07 अक्तूबर को 11:30 बजे वह अपने भाइयों इमरान, हसन अली और रिजवान के साथ कारखाने में थे। उसी दौरान उनके गांव के कई लोग आ धमके और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर उन्होंने डंडों और बांका से हमला कर दिया, जिससे भाइयों को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। पीड़ितों का कहना है कि थाने आते समय आरोपियों ने उनका रास्ता रोकने का भी प्रयास किया। किसी तरह वे जहानाबाद थाने पहुंचे और कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करेगी। संवाद

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जहानाबाद। जहानाबाद थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डांग स्थित एक जैकेट सिलाई कारखाने में काम कर रहे युवकों पर गांव के दबंगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है।