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Pilibhit News: दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट, सात के खिलाफ रिपोर्ट

Thu, 10 Sep 2026 01:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 10 Sep 2026 01:02 AM IST
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Married woman assaulted over dowry demand; case registered against seven people.
पीलीभीत। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खकरा निवासी मेहनाज फात्मा ने पति समेत सात लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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मेहनाज फात्मा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक कि उसकी शादी 11 मई 2026 को मुरादाबाद जिले के थाना नागफनी क्षेत्र के मोहल्ला दौलतबाग निवासी शहनवाज अहमद से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति शहनवाज अहमद के अलावा गुलजार अहमद, साहिस्ता बेगम, हुमा, यासमीन, फरहान, बाबर और साइमा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे। पीड़िता के मुताबिक 22 अगस्त को भी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। उसने अपने देवर पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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