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Pilibhit News: अधिवक्ता की सातवीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Sat, 10 Oct 2026 11:53 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 10 Oct 2026 11:53 PM IST
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Tribute paid on the seventh death anniversary of the advocate
अधिवक्ता अवधेश की पुण्यति​थि में शामिल अ​धिवक्ता। संवाद - फोटो : आंधी एवं बरसात में गिरी समर की कोठरी
पीलीभीत। जिला संयुक्त बार एसोसिएशन सभागार में दिवंगत अधिवक्ता अवधेश चंद्र मिश्रा की सातवीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह की अध्यक्षता जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अवस्थी ने की।
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दिवंगत के पुत्र आनंद मिश्रा, अधिवक्ता ने बताया कि अधिवक्ताओं ने उनकी स्मृतियों को याद किया। इस मौके पर विद्या राम, अखिलेश शर्मा,कुलदीप अवस्थी,धीरेन्द्र मिश्रा, देश दीपक मिश्रा समेत कई अन्य वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाद
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