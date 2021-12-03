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Pilibhit News: आंधी में गिरे पेड़ बगैर अनुमति कटवा डाले

Sun, 11 Oct 2026 12:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 11 Oct 2026 12:16 AM IST
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Trees fallen in the storm were cut down without permission
पूरनपुर। आंधी में गिरे पेड़ों को बगैर अनुमति के काट लिया गया। काटे गए पेड़ों की लकड़ी सामाजिक वानिकी रेंज कार्यालय में एकत्र की गई।
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तीन दिन पहले आई तेज आंधी में शाहगढ़, कलीनगर, मैंगलगंज हाईवे आदि हाईवे, सड़कों के किनारे सामाजिक वानिकी क्षेत्र के कई पेड़ गिर गए थे। गिरे हुए पेड़ों की बगैर अनुमति और छपान आदि के सामाजिक वानिकी ने पेड़ों को कटवा लिया। मामला विभागीय कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरे पेड़ों को कटवाने पर पहले छपान कराने, वन संरक्षक से अनुमति के मिलने के बाद निगम कटान करता है। सामाजिक वानिकी के रेंजर सोवरन लाल ने बताया कि क्षेत्र में 26 पेड़ आंधी में गिरे थे। पेड़ों के गिरने से रास्ते बंद होने और लकड़ी चोरी होने की आशंका पर डीएफओ की मौखिक अनुमति के बाद पेड़ कटवाए गए हैं। जिनकी लकड़ी सुरक्षित रेंज कार्यालय में रखवाई गई है। संवाद
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