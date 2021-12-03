Pilibhit News: ग्रामीण के दरवाजे पर पहुंचा मगरमच्छ

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बीसलपुर। तहसील क्षेत्र के गांव बिचपुरी निवासी महिपाल गंगवार ने बताया कि शनिवार को सुबह चार बजे जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक मगरमच्छ बैठा मिला। महिपाल ने दरवाजा फिर बंद कर दिया और छत पर जाकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर देवहा नदी में छोड़ दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मगरमच्छ गांव से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित नहर से आ गया होगा। रेंजर रोहित जोशी ने बताया कि मगरमच्छ को पकड़कर देवहा नदी में छोड़ दिया गया है। संवाद