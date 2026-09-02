Pilibhit News: बारिश में गिरे पेड़, किसान की मौत, हाईवे पर जाम
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:19 AM IST
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पीलीभीत। जिले में मंगलवार को बारिश के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। बरखेड़ा क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे 62 वर्षीय किसान के ऊपर अचानक शीशम का पेड़ टूटकर गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, न्यूरिया क्षेत्र में टनकपुर हाईवे पर करीब 40 वर्ष पुराना आम का पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया। इससे हाईवे के दोनों ओर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। दो घंटे तक समस्या रही। टनकपुर हाईवे पर एक घंटे तक थमे वाहन : न्यूरिया। सोमवार देर रात व मंगलवार दोपहर टनकपुर हाईवे पर करीब 40 वर्ष पुराना आम का पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया। पेड़ के गिरते ही हाईवे के दोनों ओर वाहनों का आवागमन रुक गया। कुछ ही देर में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के समय उसकी चपेट में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया। बरखेड़ा कस्बे में भी गिरा पेड़, यातायात बाधित : उधर, बारिश के दौरान बरखेड़ा कस्बे में हाईवे पर भी पेड़ गिरने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। लगातार बारिश के बीच अलग-अलग स्थानों पर पेड़ गिरे। संवाद
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