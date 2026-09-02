Pilibhit News: कार दुर्घटना मामले में चालक का नहीं लगा सुराग

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गांव घाटमपुर निवासी संजय वर्मा 23 अगस्त को कांवड़ ले जाने की तैयारी में जुटे थे। वह अपने घर से गांव के मंदिर जा रहे थे। बंडा हाईवे पर पूरनपुर की ओर से तेज गति से जा रही कार की टक्कर से घायल हो गए। घटना के बाद चालक कार लेकर भाग गया। बरेली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर संजय के शव का पोस्टमाॅर्टम कराया।मंगलवार को गांव के लक्ष्मन प्रसाद वर्मा, विनोद कुमार, रमेश कुमार, रामपाल आदि ने विधायक बाबूराम पासवान और जिला पंचायत प्रशासक के पति गुरभाग सिंह को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। संवाद